На начальника отдела Министерства юстиции заведено уголовное дело

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено следствие по уголовному делу в отношении начальника секретного отдела секретариата Министерства юстиции Алиева Хафиза Али оглу.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено следствие по уголовному делу в отношении начальника секретного отдела секретариата Министерства юстиции Алиева Хафиза Али оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что, работая на вышеуказанной должности, Х.Алиев в 2019 году присвоил 90 тыс. манатов в обмен на ложные обещания оказать содействие в избрании гражданина председателем муниципалитета одного из бакинских поселков.

На основе собранных в рамках дела доказательств Хафизу Алиеву было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК АР, уголовное дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В период предварительного следствия обеспечена компенсация 55 тыс. манатов из нанесенного материального ущерба.