О нас

На начальника отдела Министерства юстиции заведено уголовное дело

На начальника отдела Министерства юстиции заведено уголовное дело В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено следствие по уголовному делу в отношении начальника секретного отдела секретариата Министерства юстиции Алиева Хафиза Али оглу.
Происшествия
9 июня 2023 г. 16:05
На начальника отдела Министерства юстиции заведено уголовное дело

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено следствие по уголовному делу в отношении начальника секретного отдела секретариата Министерства юстиции Алиева Хафиза Али оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что, работая на вышеуказанной должности, Х.Алиев в 2019 году присвоил 90 тыс. манатов в обмен на ложные обещания оказать содействие в избрании гражданина председателем муниципалитета одного из бакинских поселков.

На основе собранных в рамках дела доказательств Хафизу Алиеву было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК АР, уголовное дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В период предварительного следствия обеспечена компенсация 55 тыс. манатов из нанесенного материального ущерба.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ədliyyə Nazirliyinin Məxfi şöbəsinin rəisi barəsində cinayət işi başlanılıb

Самое читаемое

В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi