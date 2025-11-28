На мусорной свалке в Бинагади вспыхнул пожар

На месте скопления бытовых отходов на дороге "Баксол" в Бинагадинском районе Баку вспыхнул пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.