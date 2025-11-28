"Baksol yolu"nda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın başlayıb
Hadisə
- 28 noyabr, 2025
- 16:18
Bakının Binəqədi rayonu, "Baksol yolu"nda məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın başlayıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir.
