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Пожар на мазутном участке в поселке Рамана потушен

Пожар на мазутном участке в поселке Рамана потушен На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании мазутного месторождения и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.
Происшествия
28 августа 2022 г. 13:45
Пожар на мазутном участке в поселке Рамана потушен

Пожар, возникший на мазутном участке в поселке Рамана Сабунчинского района Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

13:13

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании мазутного участка и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как передает Report, сразу после получения информации были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Ramanada mazutluq sahəsindəki yanğın söndürülüb

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