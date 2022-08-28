Пожар на мазутном участке в поселке Рамана потушен

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании мазутного месторождения и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Пожар, возникший на мазутном участке в поселке Рамана Сабунчинского района Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

13:13

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании мазутного участка и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как передает Report, сразу после получения информации были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.