Пожар на мазутном участке в поселке Рамана потушен

Пожар, возникший на мазутном участке в поселке Рамана Сабунчинского района Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).
Будет предоставлена дополнительная информация.
13:13
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании мазутного участка и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.
Как передает Report, сразу после получения информации были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.