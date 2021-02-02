На Куре ведутся поиски 2 рыбаков

Проведены поисковые работы, а также визуальный осмотр прибрежной полосы

В реке Куре утонули два человека.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на горячую линию МЧС "112" поступила информация, связанная с основательными подозрениями в том, что 31 января в Куре утонули Юсифов Сафхан Айдын оглу (1983 г.р.) и Садыхбейли Рамин Гачай оглу (1995 г.р.), вышедшие на рыбалку на лодке с территории города Мингячевир.

В связи с этим к поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

1 февраля были проведены поисковые работы, а также визуальный осмотр прибрежной полосы и прилегающих территорий. В результате, на берегу реки была обнаружена лодка, принадлежащая разыскиваемым лицам.

Сегодня с утра поисковая зона на реке Кура расширена (в районе городов Мингячевир и Евлах), продолжаются интенсивные поиски.

Дополнительная информация будет предоставлена.