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    Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабаде локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

    ​Во время пожара около 15-ти торговых объектов вместе с товарами превратились в пепел
    © Report.az

    Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабадском районе локализован. 

    Как сообщили аранскому бюро Report местные жители, во время пожара около 15-ти торговых объектов вместе с товарами превратились в пепел. 

    На место происшествия также прибыли глава ИВ Джалилабадского района Азиз Азизов и его заместитель Видади Довлетов.

    В результате пожара пострадал один человек, еще один отравился дымом. Они доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

    ***19:02

    Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабаде начался на месте продажи предметов домашнего обихода. 

    Как сообщает аранское бюро Report, масштабы пожара увеличились. 

    На территорию также привлечены сотрудники противопожарных служб соседних Масаллинского и Билясуварского районов. 

    По предварительной информации, пока не зарегистрировано случаев отравления от дыма или же получения увечий в результате пожара.

    ***18:18

    Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабаде на территории, известной как "Иранский рынок", начался сильный пожар.

    Об этом Report сообщили местные жители. 

    Для локализации пожара на место происшествия привлечены пожарные Противопожарной службы Джалилабадского района и Станции скорой медицинской помощи. 

    Из-за ветра побороть пламя пока не удалось. Пожар продолжается.

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