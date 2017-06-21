Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабаде локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабадском районе локализован.
Как сообщили аранскому бюро Report местные жители, во время пожара около 15-ти торговых объектов вместе с товарами превратились в пепел.
На место происшествия также прибыли глава ИВ Джалилабадского района Азиз Азизов и его заместитель Видади Довлетов.
В результате пожара пострадал один человек, еще один отравился дымом. Они доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
***19:02
Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ Пожар на "Иранском рынке" в Джалилабаде начался на месте продажи предметов домашнего обихода.
Как сообщает аранское бюро Report, масштабы пожара увеличились.
На территорию также привлечены сотрудники противопожарных служб соседних Масаллинского и Билясуварского районов.
По предварительной информации, пока не зарегистрировано случаев отравления от дыма или же получения увечий в результате пожара.
***18:18
Джалилабад. 21 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабаде на территории, известной как "Иранский рынок", начался сильный пожар.
Об этом Report сообщили местные жители.
Для локализации пожара на место происшествия привлечены пожарные Противопожарной службы Джалилабадского района и Станции скорой медицинской помощи.
Из-за ветра побороть пламя пока не удалось. Пожар продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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