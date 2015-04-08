​На границе с Украиной задержаны азербайджанец и россиянин

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ На окраине г. Донецка 6 апреля 2015 года около 21:00 пограничный наряд на берегу реки Северский Донец обнаружил двух злоумышленников, которые, использовав лодку, незаконно пересекли российско-украинскую границу.

Как передает Report, после того, как вышеуказанные граждане высадились на берег, они в результате слаженных действий пограничников были задержаны.

Задержаными оказались гражданин Азербайджана с проводником из России.

В ходе опроса правонарушители пытались ввести сотрудников погранведомства в заблуждение, объясняя тем, что случайно высадились на берег. Но бдительные правоохранители не поддались на их неправдоподобные объяснения. Также установлено, что гражданину Азербайджана закрыт въезд на территорию РФ.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся проверочные мероприятия и устанавливаются все факты совершенного ими правонарушения. Решается вопрос о привлечении граждан России и Азербайджана к уголовной ответственности по ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы). Лодка изъята.