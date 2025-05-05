На границе с Ираном изъято более 25 кг марихуаны

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза более 25 кг наркотиков из Ирана.

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза более 25 кг наркотиков из Ирана.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 1 и 2 мая на служебной территории погранотряда "Горадиз", было изъято 16,55 кг марихуаны в первый день и 8,118 кг - во второй. Наркотики пытались переправить контрабандным путем с территории Исламской Республики Иран.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.