О нас

На границе с Ираном изъято более 25 кг марихуаны

На границе с Ираном изъято более 25 кг марихуаны Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза более 25 кг наркотиков из Ирана.
Происшествия
5 мая 2025 г. 11:36
На границе с Ираном изъято более 25 кг марихуаны

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза более 25 кг наркотиков из Ирана.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 1 и 2 мая на служебной территории погранотряда "Горадиз", было изъято 16,55 кг марихуаны в первый день и 8,118 кг - во второй. Наркотики пытались переправить контрабандным путем с территории Исламской Республики Иран.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana 25 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
Продолжается суд над сепаратистами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана
5 мая 2025 г. 11:51
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
Милли Меджлис одобрил переназначение Кямрана Алиева генпрокурором Азербайджана
1 мая 2025 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi