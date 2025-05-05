На границе с Ираном изъято более 25 кг марихуаны

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза более 25 кг наркотиков из Ирана.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.
По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 1 и 2 мая на служебной территории погранотряда "Горадиз", было изъято 16,55 кг марихуаны в первый день и 8,118 кг - во второй. Наркотики пытались переправить контрабандным путем с территории Исламской Республики Иран.
По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.