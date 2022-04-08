На азербайджано-иранской госгранице произошла перестрелка

На азербайджано-иранской госгранице произошел инцидент, один из нарушителей границы обезврежен, второй задержан.

На азербайджано-иранской госгранице произошел вооруженный инцидент, один из нарушителей границы обезврежен, второй задержан.

Как сообщает Report об этом говорится в совместной информации Генпрокуратуры и Государственной пограничной службы.

7 апреля в районе 21:25 на территории заставы пограничного отряда “Гейтепе” вблизи села Сарханлы Джабраильского района было замечено движение трех неизвестных лиц, нарушивших государственную границу со стороны Ирана. Передвижение нарушителей границы было взято под контроль.

Пограничная застава была поднята по тревоге, территория полностью перекрыта, началось преследование нарушителей. Нарушители проигнорировали приказ остановиться, предупредительный выстрел в воздух и открыли по пограннаряду огонь из огнестрельного оружия.

Пограннаряд был вынужден применить оружие, один из нарушителей был обезврежен, второй задержан, третий, воспользовавшись темным временем суток, оказал пограннаряду вооруженное сопротивление и скрылся. Поисковые группы выполняют оперативно-розыскные мероприятия по его поимке.

При обезвреженном нарушителе границы были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 2 пакета с наркотическими веществами общим весом 24 кг 730 г (9915 г марихуаны, 10650 г героина, 85 гр опиума, 4080 г метамфетамина) и 300 психотропных таблеток "метадон 40". Задержанный представился как гражданин Ирана Пиран Бехзат Мохаммед.

Иранская сторона была проинформирована о случившемся по линии пограничного представительства.

Генпрокуратурой проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по факту покушения на жизнь пограничников.