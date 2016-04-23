На горевшем в Каспийском море российском танкере погиб один человек

Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ В Астраханской области следственные органы Южного СУ на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту пожара на российском танкере «Palflot 2» в Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщает Южное следственное управление СКР на транспорте.

«На границе с Республикой Азербайджан в Каспийском море на расстоянии 110 км от берега примерно в 800 км от г. Астрахани произошел пожар на российском танкере «PALFLOT 2» (порт приписки Астрахань), следовавшем из порта г. Баку Республики Азербайджан в порт «Аладжа» Республики Туркменистан без груза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала пожара на судне находились 11 членов экипажа. Впоследствии один из них погиб. По данным РИА Новости, танкер уже потушили.