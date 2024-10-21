О нас

На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП

На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП, водитель оказался заблокирован в автомобиле.
Происшествия
21 октября 2024 г. 19:21
На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП

На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП, водитель оказался заблокирован в автомобиле.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на 8-м километре автодороги.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели Государственной службы противопожарной охраны МЧС города Шуша.

По информации ведомства, водитель грузовика марки "HOVA" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся на обочину. Водитель получил различные травмы и оказался заблокирован в кабине.

Пожарные-спасатели с помощью спецсредств извлекли водителя Рафаила Сахават оглу Раджабова, 1980 г.р., из деформированного автомобиля и передали его бригаде скорой помощи.

По факту происшествия ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоŞuşa-Laçın avtomobil yolunda qəza olub

Самое важное

Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi