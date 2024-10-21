На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП

На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП, водитель оказался заблокирован в автомобиле.

На дороге Шуша-Лачын грузовик совершил ДТП, водитель оказался заблокирован в автомобиле.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на 8-м километре автодороги.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные-спасатели Государственной службы противопожарной охраны МЧС города Шуша.

По информации ведомства, водитель грузовика марки "HOVA" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся на обочину. Водитель получил различные травмы и оказался заблокирован в кабине.

Пожарные-спасатели с помощью спецсредств извлекли водителя Рафаила Сахават оглу Раджабова, 1980 г.р., из деформированного автомобиля и передали его бригаде скорой помощи.

По факту происшествия ведется расследование.



