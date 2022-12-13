На дороге Шуша-Ханкенди растет число участников акции

Акция протеста на временно контролируемой российскими миротворцами дороге Шуша-Ханкенди с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжается уже второй день.

Акция протеста на временно контролируемой российскими миротворцами дороге Шуша-Ханкенди с участием представителей НПО, экоактивистов и волонтеров продолжается уже второй день.

Сотрудник Report, находящийся на территории, сообщает, что количество участников акции увеличивается.

Генеральный секретарь федерации киокушин карате Азербайджана Абульфат Гаджизаде, который находится среди участников акции, сообщил Report, что узнал о мероприятии через социальные сети:

”Мы уверены, что акция приведет к исполнению наших требований".

А.Гаджизаде отметил, что все эти дни через СМИ и социальные сети он внимательно следил за акцией, проводимой азербайджанскими активистами, и подчеркнул, что прибыл на территорию, чтобы выполнить свой гражданский долг:

"Родина призвала своих детей, и мы последовали этому призыву. Мы посчитали своим долгом приехать сюда, присоединиться к акции.

В настоящее время вместе с членами Федерации, руководством и другими спортивными командами мы находимся на дороге Ханкенди-Лачын. В этой акции мы стали свидетелями того, что, независимо от позиции, занимаемой в обществе, все объединились ради Родины”, - сказал А.Гаджизаде.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев, продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов неправительственных организаций (НПО) по экологии с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация, состоящая из специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества “AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.