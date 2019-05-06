На дороге Баку-Сумгайыт образовалась большая пробка

​На дороге Баку-Сумгайыт образовалась большая пробка

6 мая, 2019 08:46

https://report.az/storage/news/bbe3fa2c9c0fcbc3601679dc23795c57/7f9044d3-bb25-4537-83c0-01bc18876fd8_292.jpg Сегодня утром на Бакинской кольцевой-1 автомобильной дороге образовалась большая пробка. Как передаёт Report, затор наблюдается от Хырдаланского круга до круга 20 Января. Свидетели сообщают, что какого-либо ДТП не наблюдалось.

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