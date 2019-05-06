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На дороге Баку-Сумгайыт образовалась большая пробка

​На дороге Баку-Сумгайыт образовалась большая пробка

Сегодня утром на Бакинской кольцевой-1 автомобильной дороге образовалась большая пробка.

Как передаёт Report, затор наблюдается от Хырдаланского круга до круга 20 Января.

Свидетели сообщают, что какого-либо ДТП не наблюдалось. 

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