​На дороге Баку-Сумгайыт образовалась большая пробка

Сегодня утром на Бакинской кольцевой-1 автомобильной дороге образовалась большая пробка.
Как передаёт Report, затор наблюдается от Хырдаланского круга до круга 20 Января.
Свидетели сообщают, что какого-либо ДТП не наблюдалось.
Сегодня утром на Бакинской кольцевой-1 автомобильной дороге образовалась большая пробка.
Как передаёт Report, затор наблюдается от Хырдаланского круга до круга 20 Января.
Свидетели сообщают, что какого-либо ДТП не наблюдалось.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости