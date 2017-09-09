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    На дороге Баку-Сумгайыт автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО

    Совершивший ДТП водитель задержан сотрудниками полиции© Foto: Report.az

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На Абшероне произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на участке шоссе Баку-Сумгайыт, пролегающем через Хырдалан.

    Пытавшегося перейти дорогу 55-60-летнего мужчину сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 99-KA-231. В результате пешеход скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят расследование для установления личного погибшего.

     Совершивший дорожно-транспортное происшествие водитель задержан сотрудниками Абшеронского РУП.

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