На дороге Баку-Сумгайыт автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО

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Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На Абшероне произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, ДТП произошло на участке шоссе Баку-Сумгайыт, пролегающем через Хырдалан.

Пытавшегося перейти дорогу 55-60-летнего мужчину сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 99-KA-231. В результате пешеход скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят расследование для установления личного погибшего.

Совершивший дорожно-транспортное происшествие водитель задержан сотрудниками Абшеронского РУП.