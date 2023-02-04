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На дороге Баку-Губа столкнулись большегрузы, есть пострадавшие

На дороге Баку-Губа столкнулись большегрузы, есть пострадавшие На дороге Баку-Губа столкнулись большегрузы, есть пострадавший.
Происшествия
4 февраля 2023 г. 16:32
На дороге Баку-Губа столкнулись большегрузы, есть пострадавшие

На дороге Баку-Губа столкнулись большегрузы, есть пострадавший.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

Он сообщил, что ДТП зафиксировано сегодня утром на участке дороги Баку-Губа-Дагестанская граница, проходящей по территории села Зарат Сиязанского района.

“На 84-м км указанной магистрали столкнулись грузовые автомобили Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 99-UT-794 и КАМАЗ с государственным регистрационным знаком 77-JD-854. В результате происшествия водитель автомобиля марки КамАЗ Ахмедов Этибар получил легкие травмы.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Quba yolunda ağır tonnajlı yük maşınları toqquşub, xəsarət alan var

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