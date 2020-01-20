На дороге Баку-Губа попали в аварию три кареты скорой помощи - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в результате цепной аварии на автомагистрали Баку-Губа.

Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева столкнулись пять автомобилей, включая три кареты скорой помощи, в результате чего пострадали семь человек.

Пострадавшие - Кязым Гафланов Ариф оглу 1974 года рождения (врач), Фарида Алекберова Нуру гызы 1969 года рождения (медсестра), Вусал Мазарли Агарза оглу 1993 года рождения (пассажир), Нурана Тагиева Ингилаб гызы 1987 года рождения (медсестра), Лейла Сейфуллаева Гамад гызы 1986 года рождения (медсестра), Вугар Асланов Фарман оглу 1973 года рождения (водитель автомобиля скорой помощи), и Назим Велиев Араз оглу 1959 года рождения (врач).

***01:47

На автомагистрали Баку-Губа произошло цепное ДТП.

Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, случай был зафиксирован в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Ехавшая на вызов машина станции скорой и неотложной медицинской помощи города Сумгайыт столкнулась с легковым автомобилем. У другой кареты скорой помощи, приехавшей для перевозки раненых, оказалась неисправной тормозная система, и он врезался в совершившие ДТП автомобили. В очередную машину скорой помощи, приехавшей к месту происшествия, врезался ехавший по встречной легковой автомобиль Mercedes. В целом столкнулись пять автомобилей, в результате чего тяжело пострадали несколько человек.

Трое из пострадавших – сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи города Сумгайыт. Их госпитализировали. В настоящее время уточняются личности пострадавших.

По факту ведется расследование.