Установлены личности пострадавших в аварии на трассе Алят-Астара

На проходящем по территории города Гёйтепе Джалилабадского района участке дороги Алят-Астара произошло тяжелое ДТП.

На проходящем по территории города Гёйтепе Джалилабадского района участке дороги Алят-Астара произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает муганское бюро Report, следующие раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

1. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Ибадуллаева Забита Каримулла гызы (1964 г.р.)

Житель села Гаргалыг Масаллинского района Гамбаров Ядигяр Хейбат оглы (1972 г.р.)

3. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Джафарова Ильхама Шуджаят гызы (1978 г.р.)

4. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Валиева Халима Ибадулла гызы (1961 г.р.)

5. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Оруджова Туту Меджнун гызы (1990 г.р.)

6. Житель села Ахмедли Масаллинского района Алиев Тофик Идрис оглы (1987 г.р.)

7. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Алекперова Махбани Ханбали гызы (1961 г.р.)

8. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Алиева Шамиля Шахгусейн гызы (1972 г.р.)

9. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Алиева Вафа Миртаги гызы (1978 г.р.)

10. Гусейнова Шалала Закулла гызы (1985 г.р.)

11. Жительница села Гаргалыг Масаллинского района Гамбарова Ругия Ихтияр гызы (1977 г.р.)

12. Гюльвердиева Халида (1976 г.р.)

13. Агазаде Аллахъяр Шамсаддин оглы (1990 г.р.)

14. Гадирова Севяр Миртаги гызы (1991 г.р.)

15. Азизова Нурана Кямал гызы

16. Алиева Фахрия Адна гызы

17. Ширинова Нурия Алибала гызы

18. Оруджова Шахбейим Ибадулла гызы

19. Алиева Тунар

20. Алиев Габиль Эльбрус оглы (2006 г.р.)

21. Фараджева Хураман Гейдар гызы

22. Аббасова Халида Мусахан гызы

23. Иманова Шамсия Рафи гызы

Отметим, что С.Гадирову и Ф.Алиеву доставили в одну из столичных больниц в критическом состоянии.

19:31

На проходящем по территории города Гёйтепе Джалилабадского района участке дороги Алят-Астара произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает муганское бюро Report, в результате аварии перевозивший рабочих микроавтобус столкнулся с автомобилями марок Mercedes и Hyundai.

От силы удара автомобиль Hyundai опрокинулся на обочину дороги.

По предварительным данным, более 20 человек получили ранения. Они доставлены в Джалилабадскую и Масаллинскую центральные районные больницы.

По факту проводится расследование.