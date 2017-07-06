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    На дороге Агдаш-Халдан автомобиль упал в канал, 5 человек получили тяжелые ранения - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Агдаш. 6 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена лиц, пострадавших в аварии на дороге Агдаш-Халдан.

    Как сообщает ширванское бюро Report, список раненых следующий:

    Водитель, житель Габалинского района Джалилов Яхъя Селим оглу 1969 г.р.;

    Житель села Юхары Леки Агдашского района Мустафаев Джамиль Самед оглу 1940 г.р.;

    Жительница села Орта Леки Агдашского района Мустафаева Рагиля Джамиль гызы 1979 г.р.;

    Житель села Гульбенд  Агдашского района Гасанов Тарлан Рафаэль оглу 1982 г.р.;

    Житель села Леки Агдашского района Ибадов Ниямеддин Авез оглу 1992 г.р.

    ***13:14

    На автомобильной дороге Агдаш-Халдан автомобиль марки "Mercedes" упал  в канал.
    Как сообщает ширванское бюро Report, в результате аварии 4 человека получили тяжелые ранения. Личность пострадавших уточняется. Трое из них мужчины, одна – женщина.
    Раненые доставлены в Агдашскую центральную районную больницу.  

    По факту ведется расследование.

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