 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На дагестанском таможенном посту задержали 20 тонн табака из Азербайджана

    Сопроводительные документы на перевозимый табак оказались недействительными

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» российско-азербайджанской границы инспекторы дагестанского управления Россельхознадзора задержали 20 тонн ферментированного табака, перевозимого из Азербайджана, передает Report.

    Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, сопроводительные документы на перевозимый табак оказались недействительными, поэтому груз не пустили на территорию России.

    В отношении владельца груза составлен административный протокол по статье 10.2 КоАП России (нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

    Россельхознадзор по РД отмечает, что с начала текущего года дагестанские инспекторы запретили ввоз более 70 тонн огурцов, томатов, плодов и гранатов из Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi