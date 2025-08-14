О нас

На центральном рынке в Сабирабаде вспыхнул пожар

Происшествия
14 августа 2025 г. 21:24
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории центрального рынка по улице В. Ахмедова в городе Сабирабад.

Как передает Report, по данному сигналу на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на территории центрального рынка было ликвидировано в короткие сроки, не допустив его распространения.

В результате пожара на площади 20 м² сгорели бытовые отходы, на территории рынка под одной крышей (общая площадь — 900 м²) повреждены кровля магазина овощей и фруктов площадью 16 м² и горючие конструкции магазина бытовой техники площадью 27 м². Кроме того, на территории расположенного рядом детского сада выгорела сухая трава на площади 300 м².

Соседние объекты и здание детского сада удалось спасти от огня.

