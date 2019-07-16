Пожар на центральном рынке в Сабирабаде потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар на центральном рынке Сабирабада потушен.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате усилий пожарных, привлеченных к месту происшествия, пожар был локализован и предотвращено распространения огня на другие здания.

В результате пожара сгорели два крупных и два небольших коммерческих объекта общей площадью более 1000 квадратных метров. Предприниматели понесли большой ущерб, объекты пришли в негодность. Причина инцидента пока неизвестна.

По факту ведется расследование.





*** 08:41

В Сабирабаде горит центральный рынок, расположенный на улице Ильхама Искендерова.

Как сообщает Report, пожар начался в магазине "Амин". Огонь распространился на большую часть рынка.

Hа место происшествия прибыли в общей сложности 15 пожарных расчетов МЧС. В настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.