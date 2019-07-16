Пожар на центральном рынке в Сабирабаде потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар на центральном рынке Сабирабада потушен.
Как сообщает аранское бюро Report, в результате усилий пожарных, привлеченных к месту происшествия, пожар был локализован и предотвращено распространения огня на другие здания.
В результате пожара сгорели два крупных и два небольших коммерческих объекта общей площадью более 1000 квадратных метров. Предприниматели понесли большой ущерб, объекты пришли в негодность. Причина инцидента пока неизвестна.
По факту ведется расследование.
*** 08:41
В Сабирабаде горит центральный рынок, расположенный на улице Ильхама Искендерова.
Как сообщает Report, пожар начался в магазине "Амин". Огонь распространился на большую часть рынка.
Hа место происшествия прибыли в общей сложности 15 пожарных расчетов МЧС. В настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.
Valeh DadaşovАвтор новости