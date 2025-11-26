Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Загоревшийся на центральном проспекте Баку автомобиль потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 17:11
    Загоревшийся на центральном проспекте Баку автомобиль потушен - ОБНОВЛЕНО

    Автомобиль, загоревшийся на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку, потушен.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Сообщается, что пожар был потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    На центральном проспекте Баку загорелся автомобиль.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку на основной дороге произошло возгорание одного из автомобилей, в результате чего на трассе образовался затор.

    В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и других ведомств, принимаются меры для устранения затора.

    Центр интеллектуального управления транспортом автомобиль возгорание
    Фото
    Bakıda yanan maşın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:38

    На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

    Другие страны
    17:29

    Минэкономики: В Азербайджане началось создание инфраструктуры суперкомпьютера

    ИКТ
    17:28

    Кассационный суд Франции отклонил апелляцию Саркози

    Другие страны
    17:25

    Азербайджан готовится к тестированию средств криптозащиты

    ИКТ
    17:22

    Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолета

    Другие страны
    17:21

    Узбекистан и ЕС нацелены на усиление стратегического партнерства

    В регионе
    17:16

    Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:15

    Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

    Другие
    17:14

    Президент ОАЭ обсудил с министром юстиции Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

    Внешняя политика
    Лента новостей