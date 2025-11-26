Загоревшийся на центральном проспекте Баку автомобиль потушен - ОБНОВЛЕНО

Автомобиль, загоревшийся на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку, потушен.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что пожар был потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.

16:55

На центральном проспекте Баку загорелся автомобиль.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

На проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку на основной дороге произошло возгорание одного из автомобилей, в результате чего на трассе образовался затор.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и других ведомств, принимаются меры для устранения затора.