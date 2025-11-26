İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Bakıda yanan maşın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:56
    Bakıda yanan maşın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Bakıda yanan maşın söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nizami rayonu, H.Əliyev prospektində avtomobildə baş vermiş yanğın FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb.

    Bakının mərkəzi prospektində avtomobil yanır.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntelektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nərimanov rayonu, Heydər Əliyev prospekti, əsas yolda avtomobillərin birində yanğın baş verib. Həm bu, həm də bəzi sürücülərin hadisə yerinə baxması səbəbindən prospektin hər iki istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb. Hazırda polis və digər qurumların əməkdaşları hadisə yerindədir və yaranan nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür.

    Загоревшийся на центральном проспекте Баку автомобиль потушен - ОБНОВЛЕНО

