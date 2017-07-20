На бузовнинской дороге автомобиль сбил пешехода

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля в 19:35 на бузовнинской дороге автомобиль марки Gelandewagen с государственным регистрационным номером 10 LJ 010 сбил пешехода.
Как сообщает Report, по словам очевидцев, от полученных травм пешеход скончался.
Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля в 19:35 на бузовнинской дороге автомобиль марки Gelandewagen с государственным регистрационным номером 10 LJ 010 сбил пешехода.
Как сообщает Report, по словам очевидцев, от полученных травм пешеход скончался.
News DepartmentАвтор новости
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