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    На бузовнинской дороге автомобиль сбил пешехода

    От полученных травм пешеход скончался© Foto: Report.az

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля в 19:35 на бузовнинской дороге автомобиль марки Gelandewagen с государственным регистрационным номером 10 LJ 010 сбил пешехода.

    Как сообщает Report, по словам очевидцев, от полученных травм пешеход скончался. 

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