Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На Бакинском международном автовокзале совершена кража.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.
Из принадлежащего жителю Баку Туралу Муталлимову магазина на территории автовокзала украли 4 куртки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП был задержан подозреваемый - житель Абшеронского района Мурад Губадов (1987 г.р.).
Расследование по факту продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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