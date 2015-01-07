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    На Бакинском бульваре совершена попытка суицида

    Человек, пытавшийся совершить суицид, был спасен спасателями-водолазами

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе, на территории Национального приморского парка, неизвестный попытался покончить с собой и бросился в море. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), спасатели-водолазы Государственной службы спасения на водах МЧС были оперативно привлечены на место происшествия.

    Человек, пытавшийся совершить суицид, был спасен спасателями-водолазами и передан по назначению.

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