 Наверх

На Бадамдаре вновь произошел оползень - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На Бадамдаре вновь произошел оползень
© Report

В настоящее время на подвергшемся оползню участке в поселке Бадамдар проводится мониторинг.

Об этом Report заявил специалист Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов.

"На данный момент уровень активности процесса не установлен. Мониторинг продолжается. Уровень активности будет уточнен в ближайшее время", - заявил он.

*** 15:23

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.

Как сообщает Report, процесс отмечен близ Бадамдарского шоссе. 

Сотрудники соответствующих структур находятся на оползневой территории. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!