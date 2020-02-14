На Бадамдаре вновь произошел оползень - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В настоящее время на подвергшемся оползню участке в поселке Бадамдар проводится мониторинг.
Об этом Report заявил специалист Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов.
"На данный момент уровень активности процесса не установлен. Мониторинг продолжается. Уровень активности будет уточнен в ближайшее время", - заявил он.
*** 15:23
В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку вновь произошел оползень.
Как сообщает Report, процесс отмечен близ Бадамдарского шоссе.
Сотрудники соответствующих структур находятся на оползневой территории.