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На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент

На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент

Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжаются мероприятия по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Сообщается, что 29 ноября на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск ГПС на служебной территории погранзаставы близ села Гаравулдаш Ярдымлинского района пограннарядом было замечено движение неизвестного со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В целях предупреждения не подчинившегося приказу пограннаряда остановиться нарушителя границы в воздух был открыт выстрел, однако нарушитель, пользуясь темным временем суток и сложностью рельефа, бросил имевшийся в руках сверток и побежал в обратном направлении. Территория была немедленно перекрыта, проведены поисковые мероприятия, в результате чего была обнаружена и изъята марихуана общим весом 4 кг 618 г.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия. 

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