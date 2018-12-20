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    На автомагистралях Баку скорость движения снижена на 20 км/ч

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "В связи с дождливой погодой на всех полосах движения столичных автомагистралей - проспект Гейдара Алиева - Аэропорт – Бильгя и Зыхское шоссе - Аэропорт максимальная скорость снижена на 20 км/ч.

    Об этом Report сообщили вз Бакинском транспортном агентстве (БТА).

    Целью снижения скорости является обеспечение безопасного движения на дорогах. БТА обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

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