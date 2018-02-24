На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

Абшерон. 24 февраля. REPORT.AZ/ На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП.

Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на Абшеронском участке магистрали.

Пассажирский автобус марки "Ford" столкнулся с "Mercedes". В результате легковой автомобиль перевернулся выехав с дороги.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о погибших и пострадавших в результате аварии.

По факту ведется расследование.