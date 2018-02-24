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    На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

    По факту ведется расследование

    Абшерон. 24 февраля. REPORT.AZ/ На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на Абшеронском участке магистрали.

    Пассажирский автобус марки "Ford" столкнулся с "Mercedes". В результате легковой автомобиль перевернулся выехав с дороги.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о погибших и пострадавших в результате аварии.

    По факту ведется расследование. 

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