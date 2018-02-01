На автомагистрали Баку-Губа машина сбила насмерть пешехода - ФОТО

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Автомобиль сбил насмерть пешехода на дороге, ведущей из Баку в Сумгаит.

Как сообщает Report, инцидент произошел на Абшеронском участке дороги Баку-Губа.

Автомобдиль марки "Mercedes Vito" с государственным регистрационным номером "90-NK-668" сбил переходящего дорогу 30-35-летнего мужчину.

Несмотря на то, что водитель доставил раненого в больницу, врачам не удалось спасти его жизнь.

По факту сотрудниками Управления полиции Абшеронского района водитель был задержан.