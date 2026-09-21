Пожар на трассе Баку-Алят-Астара потушен - ОБНОВЛЕНО
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 19:28
Пожар на 103-м километре автомагистрали Баку-Алят-Астара полностью потушен.
Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание произошло на открытой местности.
Подразделения МЧС ликвидировали пожар, не допустив его распространения.
На 103-м километре автомагистрали Баку-Алят-Астара произошел пожар на открытой территории. Сильный ветер осложняет борьбу с огнем.
Об этом Report сообщили в МЧС.
На место были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.
Несмотря на ветреную погоду, пожарные продолжают работы по предотвращению распространения огня и полной ликвидации возгорания.
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