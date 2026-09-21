Пожар на трассе Баку-Алят-Астара потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар на 103-м километре автомагистрали Баку-Алят-Астара полностью потушен.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание произошло на открытой местности.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар, не допустив его распространения.

18:41

На 103-м километре автомагистрали Баку-Алят-Астара произошел пожар на открытой территории. Сильный ветер осложняет борьбу с огнем.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На место были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Несмотря на ветреную погоду, пожарные продолжают работы по предотвращению распространения огня и полной ликвидации возгорания.