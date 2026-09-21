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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пожар на трассе Баку-Алят-Астара потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 19:28
    Пожар на трассе Баку-Алят-Астара потушен - ОБНОВЛЕНО

    Пожар на 103-м километре автомагистрали Баку-Алят-Астара полностью потушен.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание произошло на открытой местности.

    Подразделения МЧС ликвидировали пожар, не допустив его распространения.

    На 103-м километре автомагистрали Баку-Алят-Астара произошел пожар на открытой территории. Сильный ветер осложняет борьбу с огнем.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    На место были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

    Несмотря на ветреную погоду, пожарные продолжают работы по предотвращению распространения огня и полной ликвидации возгорания.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание)
    Bakı-Ələt-Astara magistral yolunda baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

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