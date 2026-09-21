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    Bakı-Ələt-Astara magistral yolunda baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 19:22
    Bakı-Ələt-Astara magistral yolunda baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Bakı-Ələt-Astara magistral yolunda baş verən yanğın söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, magistral yolunun 103-cü kilometrliyində açıq ərazidə baş vermiş yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq, ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.

    Bakı-Ələt-Astara magistral yolunun 103-cü kilometrliyində açıq ərazidə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Havanın küləkli olması yanğınla mübarizə tədbirlərini çətinləşdirsə də, hazırda yanğının yayılmasının qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Astara
    Пожар на трассе Баку-Алят-Астара потушен - ОБНОВЛЕНО

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