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На автодороге Хачмаз-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие

На автодороге Хачмаз-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие На 12-м километре автомобильной дороги Хачмаз-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
5 ноября 2022 г. 00:16
На автодороге Хачмаз-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие

На 12-м километре автомобильной дороги Хачмаз-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает северное бюро Report, во время движения трактор с прицепом врезался в "ГАЗель". Позже водитель трактора при попытке скрыться с места происшествия столкнулся с автомобилем марки "Мерседес".

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жительницы Хачмазского района Ульвия Бахруз гызы Гейбуллаева, 1989 года рождения, и Севда Талыб гызы Джавадова, 1964 года рождения.

Они доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.

По словам очевидцев, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем трактора при обгоне.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmaz-Quba yolunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib

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