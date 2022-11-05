На автодороге Хачмаз-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие

На 12-м километре автомобильной дороги Хачмаз-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает северное бюро
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили жительницы Хачмазского района Ульвия Бахруз гызы Гейбуллаева, 1989 года рождения, и Севда Талыб гызы Джавадова, 1964 года рождения.
Они доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.
По словам очевидцев, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем трактора при обгоне.
По факту начато расследование.