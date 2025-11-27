Задержан подозреваемый в кражах 10 тыс. манатов из магазинов поселка Сарай
Происшествия
- 27 ноября, 2025
- 14:17
В Абшеронcком районе зафиксирована серия краж в магазинах.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, неизвестный в разное время проникал в магазины поселка Сарай и похитил в общей сложности 9 270 манатов наличными, табачные изделия на сумму 580 манатов и лотерейные билеты на сумму 400 манатов.
В качестве подозреваемого задержан ранее судимый 30-летний Хяял Рустамов.
Преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения.
По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
15:01
Фото
В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышамиЭкология
14:57
BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"Энергетика
14:56
Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярноВ регионе
14:53
Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе ГазаДругие страны
14:47
Азербайджан возобновил поставки перца в ГрузиюБизнес
14:44
Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностьюДругие страны
14:35
Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном КавказеДругие страны
14:34
Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссиюВ регионе
14:17