Задержан подозреваемый в кражах 10 тыс. манатов из магазинов поселка Сарай

В Абшеронcком районе зафиксирована серия краж в магазинах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, неизвестный в разное время проникал в магазины поселка Сарай и похитил в общей сложности 9 270 манатов наличными, табачные изделия на сумму 580 манатов и лотерейные билеты на сумму 400 манатов.

В качестве подозреваемого задержан ранее судимый 30-летний Хяял Рустамов.

Преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.