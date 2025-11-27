Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Задержан подозреваемый в кражах 10 тыс. манатов из магазинов поселка Сарай

    Происшествия
    • 27 ноября, 2025
    • 14:17
    Задержан подозреваемый в кражах 10 тыс. манатов из магазинов поселка Сарай

    В Абшеронcком районе зафиксирована серия краж в магазинах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, неизвестный в разное время проникал в магазины поселка Сарай и похитил в общей сложности 9 270 манатов наличными, табачные изделия на сумму 580 манатов и лотерейные билеты на сумму 400 манатов.

    В качестве подозреваемого задержан ранее судимый 30-летний Хяял Рустамов.

    Преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения.

    По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    МВД кража Абшерон
    Abşeronda bir neçə marketdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    15:01
    Фото

    В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышами

    Экология
    14:57

    BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"

    Энергетика
    14:56

    Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярно

    В регионе
    14:53

    Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе Газа

    Другие страны
    14:47

    Азербайджан возобновил поставки перца в Грузию

    Бизнес
    14:44

    Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

    Другие страны
    14:35

    Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Другие страны
    14:34

    Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссию

    В регионе
    14:17

    Задержан подозреваемый в кражах 10 тыс. манатов из магазинов поселка Сарай

    Происшествия
    Лента новостей