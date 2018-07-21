На Абшероне водитель трагически погиб в ДТП - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр произошло ДТП с участием 3 автомобилей.

Как сообщает Report, инцидент произошел на дороге, ведущей к поселку Новханы.

Управляющий автомобилем марки Opel с государственным номерным знаком 10-NO-127 Велиев Махир Шамхал оглы 1966 г.р. выехал на встречную полосу. В результате Opel столкнулся с автомобилем марки Hyundai Tucson с государственным номерным знаком 90-KU-773, которым управляла Саилова Кенуль Байрам гызы 1980 г.р. От силы удара Hyundai ударился об автомобиль марки "Нива" с государственным номерным знаком 90-RB-444. У Hyundai и "Нивы" вышли из строя задние колеса. Автомобили врезались в дорожный бордюр и только после этого остановились.

С переломами обеих ног водитель Opel М.Велиев застрял в машине в зажатом состоянии. На территорию были привлечены сотрудники службы спасения особого риска МЧС. М.Велиев был извлечен из автомобиля и передан бригаде скорой помощи. Однако мужчина скончался из-за большой потери крови.

Водитель Hyundai К.Саилова и пассажир Аббасов Эльшан Рафаель оглы 1996 г.р. были госпитализированы в Клинический медцентр №1 с тяжелыми травмами.

На территорию прибыли сотрудники дорожной и постпатрульной службы. Первоначальной причиной аварии называют превышение скорости

Все три деформированных автомобиля были доставлены на штрафстоянку.

По факту возбуждено уголовное дело. Назначена автотехническая экспертиза.

Фото: Руслан Мамедов.