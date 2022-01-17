На Абшероне обнаружены минные и артиллерийские снаряды

На Абшероне обнаружены минные и артиллерийские снаряды.

На Абшероне обнаружены минные и артиллерийские снаряды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов в жилом массиве Гушчулуг города Хырдалан Абшеронского района.

На место происшествия сразу же была направлена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия пиротехниками обнаружены один 122-мм артиллерийский снаряд ОФ-56, один 82-мм минометный снаряд ОФ-832 и один 122-мм снаряд БК-м.

Снаряды были вывезены с территории для последующей утилизации.

В ходе дополнительных поисков на указанной территории и прилегающих участках каких-либо других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.