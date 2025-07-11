На Абшероне обнаружены гранаты, взрывчатка и большое количество боеприпасов

На Абшероне обнаружены гранаты, взрывчатка и большое количество боеприпасов

В селах Мамедли и Новханы Абшеронского района, а также на территории населенного пункта Масазыр были обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на место были направлены специалисты группы быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного совместно с сотрудниками правоохранительных органов с соблюдением необходимых мер безопасности, установлено, что обнаруженные боеприпасы – это 17 ручных гранат Ф-1, 16 детонаторов УЗРКМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), 1 детонатор UBR-M75P1, 85 патронов калибра 7,62 мм, 44 патрона калибра 5,45 мм, 13 патронов калибра 9,18 мм, 1 автомат АК-74 и 2 магазина к нему, 1 автомат АКСУ, 2 пистолета Макарова и 2 магазина к нему, а также 1 штык-нож.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы Службы спасения особого риска.