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    На Абшероне автомобиль сбил насмерть пешехода

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На Абшероне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил 38-летнего Оджагвердиева Махира Байрам оглы на Джейранбатанском участке дороги Баку-Сумгаит, когда тот пытался перейти через дорогу.

    Скорость автомобиля была столь высокой, что мужчина от силы удара отлетел примерно на 50 метров в сторону. Водитель скрылся с место происшествия после случившегося.

    Несмотря на то, что раненного срочно доставили в станцию скорой помощи, спасти его жизнь врачам не удалось.

    По факту ведется расследование. 

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