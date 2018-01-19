На Абшероне автомобиль сбил насмерть пешехода

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ На Абшероне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил 38-летнего Оджагвердиева Махира Байрам оглы на Джейранбатанском участке дороги Баку-Сумгаит, когда тот пытался перейти через дорогу.
Скорость автомобиля была столь высокой, что мужчина от силы удара отлетел примерно на 50 метров в сторону. Водитель скрылся с место происшествия после случившегося.
Несмотря на то, что раненного срочно доставили в станцию скорой помощи, спасти его жизнь врачам не удалось.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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