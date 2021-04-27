МВД: Задержаны еще 5 активных больных коронавирусом

Просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты

Сотрудники органов внутренних дел 26 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, проводили домой с соблюдением медицинских процедур, проинформировали соответствующие здравоохранительные структуры.

В отношении 4 из них заведено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В настоящее время следствие продолжается.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.