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МВД: Задержаны еще 5 активных больных коронавирусом

МВД: Задержаны еще 5 активных больных коронавирусом Просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты
Происшествия
27 апреля 2021 г. 10:44
МВД: Задержаны еще 5 активных больных коронавирусом

Сотрудники органов внутренних дел 26 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, проводили домой с соблюдением медицинских процедур, проинформировали соответствующие здравоохранительные структуры.

В отношении 4 из них заведено уголовное дело по статье 139.1.1 (нарушение антиэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В настоящее время следствие продолжается.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Daha 5 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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