МВД: Задержан один из ключевых членов наркосети, сбывавшей контрабандные наркотики из Ирана

Сотрудники МВД задержали одного из ключевых членов наркосети, занимавшейся контрабандой наркотических веществ из Ирана и их сбытом на территории Азербайджана.

МВД провел спецоперацию по ликвидации преступной наркосети, занимавшейся контрабандой наркотиков из Ирана и их сбытом на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в МВД, операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками.

По данным ведомства, спецоперация была разработана на основе оперативной информации о контрабанде крупной партии наркотиков в страну.

Операция началась в Лянкяранском районе и завершилась в Сабунчинском районе столицы задержанием одного из ключевых членов наркосети - 31-летнего Эльгюна Алиева. Задержанный ранее неоднократно судим за преступления, связанные с наркотиками.

В его доме и автомобиле, в котором он находился в качестве пассажира, в целом обнаружено около 36 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

В своих показаниях задержанный признался, что приобрел марихуану у гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.