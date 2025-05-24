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МВД: За сутки задержаны 56 подозреваемых в совершении различных преступлений

МВД: За сутки задержаны 56 подозреваемых в совершении различных преступлений МВД: За сутки задержаны 56 подозреваемых в совершении различных преступлений
Происшествия
24 мая 2025 г. 10:58
МВД: За сутки задержаны 56 подозреваемых в совершении различных преступлений

Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 56 подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, 23 мая по горячим следам было раскрыто 53 преступления, а также 10 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

В общей сложности 153 человека, находившихся в розыске, в том числе 127 человек, разыскиваемых в качестве должников, были задержаны и переданы по назначению.

Было выявлено 26 фактов, связанных с наркотиками, и 8 фактов, связанных с незаконным хранением оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb

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