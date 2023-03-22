МВД: За сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 34 преступления, зарегистрированных на территории страны 21 марта, а также 3 преступления, зафиксированных ранее. По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 34 преступления, зарегистрированных на территории страны 21 марта, а также 3 преступления, зафиксированных ранее. По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Задержаны и переданы в соответствующие инстанции в общей сложности 14 человек, в том числе 7 разыскиваемых должников.

Выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 1 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.