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МВД: За сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений

МВД: За сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 34 преступления, зарегистрированных на территории страны 21 марта, а также 3 преступления, зафиксированных ранее. По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.
Происшествия
22 марта 2023 г. 09:56
МВД: За сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 34 преступления, зарегистрированных на территории страны 21 марта, а также 3 преступления, зафиксированных ранее. По подозрению в совершении преступлений задержаны 27 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Задержаны и переданы в соответствующие инстанции в общей сложности 14 человек, в том числе 7 разыскиваемых должников.

Выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотиков, и 1 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Bir gündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 27 nəfər saxlanılıb"

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