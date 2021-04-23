МВД: За сутки в общественных местах задержаны 7 больных коронавирусом

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу

22 апреля сотрудники органов внутренних дел Азербайджана задержали в общественных местах на территории республики 7 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, а затем вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.