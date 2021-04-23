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МВД: За сутки в общественных местах задержаны 7 больных коронавирусом

МВД: За сутки в общественных местах задержаны 7 больных коронавирусом Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу
Происшествия
23 апреля 2021 г. 10:22
МВД: За сутки в общественных местах задержаны 7 больных коронавирусом

22 апреля сотрудники органов внутренних дел Азербайджана задержали в общественных местах на территории республики 7 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, а затем вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə 7 koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə saxlanıldı

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