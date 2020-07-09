МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина

Предотвращены 325 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Горанбойского, Гёйгёльского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов с 00:00 8 июля до 00:00 9 июля, в целом, 1 295 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к административной ответственности, 1 081 человек из них – по статье 211.1. Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, 213 человек – за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 данного Кодекса, 1 человек – за повторное совершение этих действий в течение года по статье 211.3 этого Кодекса.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За этот период в результате проверок на карантинном пропускном посту, находящемся на 52-м километре дороги Баку-Губа, были возвращены 55 автомобилей, 20 из которых направлялись в районы, а 35 – в столицу; на посту, расположенном на 31-километре дороги Баку-Шамаха-Евлах - 90 автомобилей, 25 из которых направлялись в районы, а 65 – в столицу; на пропускном посту, расположенном на 65-м километре дороги Баку-Газах-Грузия – 180 автомобилей, 115 из которых направлялись в районы, а 65 – в столицу.

В целом, были предотвращены 325 попыток миновать на транспортных средствах посты без соответствующего разрешения.