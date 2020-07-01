МВД: За сутки оштрафованы 1 403 нарушителя карантина

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с нарушением специального карантинного режима в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 403 участника дорожного движения.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

Из них 1 223 человека, не имеющие разрешения на передвижение в период карантина на автотранспортных средствах, 175 человек - за неиспользование средств защиты дыхательных путей в такси и автобусах и 5 человек - за повторное нарушение правил карантина.