МВД: За сутки обработано 763 обращения, поступивших из-за непогоды
- 28 марта, 2026
- 14:29
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана за сутки обработало 763 обращения, поступившие из-за дождливой погоды.
Об передает Report со ссылкой на МВД.
В ведомстве отметили, что за сутки в Службу "102" поступило 763 вызова, из которых 475 относились к компетенции Государственной дорожной полиции, 214 - Патрульно-постовой службы и отряда быстрого реагирования, 74 - других служб.
"В настоящее время на всей территории страны службы МВД работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется координированным действиям по устранению последствий дождя и обеспечению безопасности граждан", - говорится в сообщении.
