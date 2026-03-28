МВД: За сутки обработано 763 обращения, поступивших из-за непогоды

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана за сутки обработало 763 обращения, поступившие из-за дождливой погоды.

Об передает Report со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что за сутки в Службу "102" поступило 763 вызова, из которых 475 относились к компетенции Государственной дорожной полиции, 214 - Патрульно-постовой службы и отряда быстрого реагирования, 74 - других служб.

"В настоящее время на всей территории страны службы МВД работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется координированным действиям по устранению последствий дождя и обеспечению безопасности граждан", - говорится в сообщении.