МВД: За сутки 37 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений

МВД: За сутки 37 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 39 преступлений по горячим следам, а также 8 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В общей сложности были задержаны и переданы соответствующим органам 77 человек, находившихся в розыске, в том числе 57 лиц, разыскиваемых в качестве должников.

Выявлено 17 фактов, связанных с наркотиками, и 8 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 37 человек.