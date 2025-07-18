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МВД: За сутки 37 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений

МВД: За сутки 37 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений МВД: За сутки 37 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений
Происшествия
18 июля 2025 г. 10:09
МВД: За сутки 37 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 39 преступлений по горячим следам, а также 8 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В общей сложности были задержаны и переданы соответствующим органам 77 человек, находившихся в розыске, в том числе 57 лиц, разыскиваемых в качестве должников.

Выявлено 17 фактов, связанных с наркотиками, и 8 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 37 человек.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb

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