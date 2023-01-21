МВД: За последний месяц в Азербайджане за незаконный оборот наркотиков были задержаны 65 человек

Борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками полиции.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками полиции.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службе МВД, в ходе операций, недавно проведенных в столице и регионах Главным управлением по борьбе с наркотиками министерства, за незаконный оборот наркотиков были задержаны 65 человек, изъяты из незаконного оборота 170 кг наркотиков, электронные весы и 5 122 таблетки экстази и метадона.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию как внутри страны, так и за ее пределами других участников наркосети, в которую входят данные лица.