МВД: За последние два дня в автоавариях погибли 4 человека

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных 8 и 9 декабря органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в эти дни было зарегистрировано 184 преступления, 22 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 9 ранее незавершенных дел.

Задержаны и переданы по назначению 29 находившихся в розыске лиц, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 12 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли, 21 пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 33 подозреваемых в совершении преступлений.